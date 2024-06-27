Şanlıurfa'da Anız Yangınında 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Anız Yangınında 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, anız yangınına traktör ile müdahale eden 16 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti. Yangın, tarlada çıktıktan sonra samana sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yapılan incelemede çocuğun yanarak öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.06.2024 15:19
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, anız yangınına traktör ile müdahale eden 16 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Taşyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı hasadı yapılan tarlada yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tarlanın içinde bulunan samana sıçradı. Samanın yandığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Samanın içerisine giren ekipler, yaptıkları incelemede, traktörle yangını söndürmeye çalışan İsmail Güneş'in yanarak öldüğünü belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından İsmail Güneş'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Anız Yangınında 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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