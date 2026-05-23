Şanlıurfa'da Asayiş Uygulaması: 88 Gözaltı - Son Dakika
23.05.2026 13:27
Şanlıurfa'da binden fazla polisle yapılan asayiş uygulamasında 88 aranan şahıs yakalandı.

Şanlıurfa'da binden fazla polis, il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 88 aranan şahıs yakalanırken çok sayıda narkotik madde ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un da katıldığı uygulamalarda 163 ekipten oluşan bin 23 polis, görev aldı. Toplam 50 sabit, 84 park ile 30 umuma açık alanda gerçekleştirilen uygulamada 8 bin 552 şahıs, 2 bin 270 araç ve 124 işyeri denetlendi. Yapılan denetimlerde 88 aranan şahıs yakalanırken 24 işyerine cezai işlem uygulandı, 147 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 5 araç trafikten men edilirken 3 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet mermi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 13:28:09. #7.12#
