Şanlıurfa\'da Asayiş Uygulaması: 88 Gözaltı

Şanlıurfa'da binden fazla polis, il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 88 aranan şahıs yakalanırken çok sayıda narkotik madde ve silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'un da katıldığı uygulamalarda 163 ekipten oluşan bin 23 polis, görev aldı. Toplam 50 sabit, 84 park ile 30 umuma açık alanda gerçekleştirilen uygulamada 8 bin 552 şahıs, 2 bin 270 araç ve 124 işyeri denetlendi. Yapılan denetimlerde 88 aranan şahıs yakalanırken 24 işyerine cezai işlem uygulandı, 147 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 5 araç trafikten men edilirken 3 adet ruhsatsız tabanca,1 adet ruhsatsız av tüfeği, 36 adet mermi ele geçirildi. - ŞANLIURFA