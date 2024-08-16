Şanlıurfa\'da Atatürk Barajı gölünde 2 kişi boğuldu

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren 2 kişi boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Bozova ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı gölünde yaşandı. İddiaya göre, İbrahim Çiftçi (31) ve Vedat Akbaş (17) serinlemek için baraj gölüne girdi ve bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, jandarma, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler, Bozova Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA