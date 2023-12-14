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Şanlıurfa'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikseri devrildi ve sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa\'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı
14.12.2023 - 20:25,
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Mikserde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, devrilen mikserin sürücüsü yaralandı. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde yaşandı. Hidayet Ö. idaresindeki 63 YV 888 plakalı mikser devrildi. Kazada araçta sıkışan sürücüyü fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı bölgeden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı - Son Dakika


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