Şanlıurfa\'da Bohçacı Kılığındaki 3 Kadın Hırsızlık Yaptı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bohçacı kılığında bir eve giren 3 kadın hırsız yüklü miktarda para ve ziynet eşyası çaldı. Hırsızların eve giriş ve çıkışları güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı Siverek ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere ve iddiaya göre bohçacı kılığında Mahalle'de dolaşan 3 kadın, açık gördüğü bir evin kapısından içeri girdi. Kimsenin bulunmadığını gören hırsızlar evde bulunan değerli eşya, ziynet ve paraları çalarak kayıplara karıştı.

Kadın hırsızların eve girişleri ve çıkışları işe sokakta bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis, görüntülerden eşkallerini tespit ettiği hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA