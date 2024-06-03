Şanlıurfa'da çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın fıstık bahçelerine sıçradı. Vatandaşlar, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Ayran Mahallesi yakınlarında otluk alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle fıstık bahçelerine sıçradı. Vatandaşlar geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için yoğun bir çaba harcıyor. Yangının binlerce fıstık ağacını etkilediği belirtildi. - ŞANLIURFA