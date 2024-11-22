Şanlıurfa'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Şanlıurfa'daki cinayetin zanlısı tutuklandı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da 43 yaşındaki kadını boğazını keserek öldüren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan 43 yaşındaki Leyla Örün adlı kadını boğazını keserek öldürdüğü belirlenen zanlı, polis tarafından yakalandı. Olay sonrası güvenlik kameralarını inceleyen polisler, zanlı yabancı uyruklu Ahmet El A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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