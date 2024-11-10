Şanlıurfa'da Çocuk Boğuldu

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Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen 8 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesinden geçen DSİ'ye ait sulama kanalında yaşandı. İddiaya göre, arkadaşları ile sulama kanalı kenarında oynayan Muhammed Hummeydi dengesini kaybederek kanala düştü. Akıntıya kapılarak sürüklenen çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Polis Amirliği ekipleri su altında, itfaiye ve AFAD ekipleri ise kanal çevresinde arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonucu dalgıç polisler tarafından küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı. Kanal kenarına çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.