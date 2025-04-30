Şanlıurfa'da maç izlerken ayağı tribündeki demire sıkışan çocuk, itfaiye tarafından kurtarıldı. Maç izlemeye gidenler, çocuğu kurtaran itfaiye ekiplerini alkışladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı İmam Bakır Mahallesindeki sentetik futbol sahasında yaşandı. Maç izlemeye giden çocuğun ayağı tribündeki demire sıkıştı. Çocuğun ayağını çıkartmayı başaramayan yetkililer, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, demir kesme makası kullanarak demirleri genişletin çocuğun ayağını kurtarmayı başardı. İtfaiye ekiplerinin çocuğu kurtarması, tribündekiler alkışlarla karşılandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Çocuk Demire Sıkıştı - Son Dakika
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