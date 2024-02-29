Şanlıurfa'da çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs çocuğa çarptı, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs çocuğa çarptı, hayatını kaybetti

Şanlıurfa\'da çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs çocuğa çarptı, hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren (9) ile halası Tuğba E.'ye (31) çarptı. Kazada çocuk hayatını kaybederken, halası ise yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

29.02.2024 16:55  Güncelleme: 16:58
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Şanlıurfa'da çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybederken halası ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Eren (9) ile halası Tuğba E.'ye (31), çevik kuvvet polislerini taşıyan otobüs çarptı. Kazada yaralanan çocuk ile halası olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Zeynep Eren, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tuğba E.'nin ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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