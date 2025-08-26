Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu valilik hemen görevden aldı - Son Dakika
Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu valilik hemen görevden aldı

Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu valilik hemen görevden aldı
26.08.2025 13:56
Şanlıurfa'da bir doktorun hasta yakınını sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddia edildi. Mesajların ekran görüntüsü ile savcılığa başvuran kadın şikayetçi oldu. Valilik iddialar üzerine doktoru görevden uzaklaştırarak hakkında idari soruşturma başlattı.

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor A.Y., hasta yakını olan İ.D. isimli kadını sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarla taciz etti.

DOKTOR HEMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mesajların ekran görüntüsünü alan İ.D. ve eşi, doktor hakkında savcılığa şikayette bulundu. Olayın ortaya çıkması üzerine harekete geçen Şanlıurfa Valiliği, doktoru görevden uzaklaştırarak hakkında idari soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliğin açıklamasında, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarını içeren haberlerin basında yer alması üzerine ilgili personel hakkında Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu valilik hemen görevden aldı - Son Dakika

14:59
Programda ilginç anlar: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 2 eser dinletti
Programda ilginç anlar: Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 eser dinletti
14:09
Malazgirt’teki programa damga vuran kare: Bahçeli’nin yanındaki isme dikkat
Malazgirt'teki programa damga vuran kare: Bahçeli'nin yanındaki isme dikkat
SON DAKİKA: Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu valilik hemen görevden aldı - Son Dakika
