Doktordan hasta yakınına taciz! Olay ifşa oldu valilik hemen görevden aldı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli doktor A.Y., hasta yakını olan İ.D. isimli kadını sosyal medya üzerinden gönderdiği mesajlarla taciz etti.

DOKTOR HEMEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Mesajların ekran görüntüsünü alan İ.D. ve eşi, doktor hakkında savcılığa şikayette bulundu. Olayın ortaya çıkması üzerine harekete geçen Şanlıurfa Valiliği, doktoru görevden uzaklaştırarak hakkında idari soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliğin açıklamasında, "Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli bir doktorun hasta yakınına yönelik bazı istenmeyen davranışlarda bulunduğu iddialarını içeren haberlerin basında yer alması üzerine ilgili personel hakkında Valiliğimiz tarafından idari soruşturma başlatılmış ve görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.