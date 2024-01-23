Şanlıurfa\'da feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin tırın altına girdiği feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Mardin karayolunun Çamlıdere kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şanlıurfa'dan Viranşehir istikametine ilerleyen Mehmet Sümer idaresindeki 47 ACU 204 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş almaya çalışan Yusuf Ç.'nin kontrolündeki 47 AAH 185 plakalı tırın altına girdi. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Feci kazada, tırın altında kalan otomobildeki sürücü Mehmet Sümer ile Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu hayatını kaybetti. Cenazeler, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak cenaze aracıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan Burhan S. ve Ahmet U. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA