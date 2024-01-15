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Şanlıurfa'da Firari Şahıs Didim'de Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Firari Şahıs Didim'de Yakalandı

Şanlıurfa'da 2022 yılında ateşli silah ile kasten öldürme olayına karışan ve firar eden A.Y.E. isimli şahıs, Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın yapılan sorgulamasında 11 farklı suçtan aranma kaydı olduğu ve evinde uyuşturucu madde ele geçirildiği belirlendi. A.Y.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa\'da Firari Şahıs Didim\'de Yakalandı
15.01.2024 - 17:18,  Güncelleme: 17:23
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Şanlıurfa'da 2022 yılında ateşli silah ile kasten öldürme olayına karışıp firar eden A.Y.E. isimli şahıs Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 13 Haziran 2022 tarihinde Şanlıurfa'da ateşli silah ile kasten öldürme olayına karışıp firar eden A.Y.E isimli şahsın Didim'de olduğu bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerince yapılan operasyon sonucu saklandığı ikamette kıskıvrak yakalanan A.Y.E.'nin yapılan sorgulamasında; kasten adam öldürme, uyuşturucu madde ticareti, dolandırıcılık, hırsızlık gibi 11 farklı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahsın evinde ve aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. A.Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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