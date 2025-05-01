Şanlıurfa'da fırtına sürücülere zor anlar yaşattı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan fırtına ağaçları devirdi, rüzgarın şiddeti ile havada uçuşan cisimler seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi. Rüzgarın şiddeti ile birçok iş yeri tabelası yerinden söküldü, havada uçuşan cisimler, yollardaki sürücülere zor anlar yaşattı.

Öte yandan, ilçe merkezinde rüzgarın etkisiyle yerinden sökülen trafik ışıkları, belediye ekiplerince onarıldı.

Meteoroloji yetkilileri, yarın da etkili olması beklenen fırtına ile ilgili vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.