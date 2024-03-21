Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların ikametinde yapılan aramada, bağ evlerinden çalınan çok sayıda eşya ele geçirildi.
Karaköprü ilçesinde yer alan bağ evlerinde son günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı Şanlıurfa İl Jandarma komutanlığı, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma yaptı. Faili meçhul bağ ve bahçeden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sonucu bağ evlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen Ş.B. ve İ.H.B. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi.
Şüpheliler Ş.B. ve İ.H.B. gözaltına alınırken ikametlerinde yapılan aramada, 1 çalıntı motosiklet, 2 çapa makinesi, 2 kompresör, 6 motorlu testere, 4 dalgıç motor, 1 kaynak makinesi, 11 su motoru, 2 ot biçme makinesi, 1 ilaçlama makinesi, 1 regilatör, 5 matkap, 3 spiral demir kesme makinesi, 1 degobaj makinesi, 2 televizyon, 1 elektrikli fırın, 1 elektrikli soba, 1 elektronik tartı, 1 avometre, 1 modem, 1 küçük güneş paneli, 10 adet çeşitli boyutlarda projektör, 2 adet sokak lambası, 1 adet güvenlik kamerası, 18 adet farklı boyutlarda kapı kilidi, çok miktarda farklı boyutlarda elektrik kablosu, 1 adet demir kesme makası ile çok sayıda pense, tornavida, bahçe makası gibi ev eşyası ele geçirildi.
Yakalanan şüpheli şahıslardan Ş.B.'nin hırsızlıktan suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı - Son Dakika
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