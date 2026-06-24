Şanlıurfa\'da İşletmelere Cezai İşlem

Şanlıurfa'da polis, zabıta ve ilgili kurum ekiplerince yürütülen denetimlerde çok sayıda iş yerine, çeşitli ihlaller nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da polis, zabıta, Ticaret İl Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen işletme denetimlerinde, hijyen kurallarına uymama, bozuk ürün bulundurma ve evrak eksikliği tespit edilen işletmeler hakkında işlem yapıldı.

Kent genelinde yapılan kontrollerde çok sayıda iş yeri denetlenirken, mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği işletmelere cezai işlem uygulandı.

Yetkililer, denetimlerin kent genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ŞANLIURFA