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Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı, Bin 240 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı, Bin 240 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Birecik, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde gerçekleştirdikleri yol kontrol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca yapılan aramalarda 64 gram esrar ile bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da Jandarma Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı, Bin 240 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
06.01.2024 - 15:53,
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Şanlıurfa'da jandarmanın şok yol uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalanırken bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçlarına karşı Birecik, Viranşehir ve Hilvan ilçelerinde şok yol kontrol uygulaması gerçekleştirdi. Narkotik jandarma köpeğinin de kullanıldığı uygulamada çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda ise 64 gram esrar ile bin 240 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Viranşehir, Şanlıurfa, Jandarma, Suç, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı, Bin 240 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika


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