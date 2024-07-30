Şanlıurfa'da Jandarma Tarafından Yakalanan Hırsızlar

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Şanlıurfa'da bir iş yerinden hırsızlık yaparken jandarmayı görüp kaçan 2 şahıs, çaldıkları malzemeyle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi kırsalında yaşandı. Devriye göre yapan jandarma ekipleri, kendilerini görüp kaçmaya başlayan iki şahsı fark etti. Kovalamaca sonucu yakalanan A.E. ve M.H.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında çaldıkları malzemeler ile işyerini açmak için kullandığı aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA