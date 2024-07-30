Şanlıurfa'da Jandarma Tarafından Yakalanan Hırsızlar - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Jandarma Tarafından Yakalanan Hırsızlar

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaparken jandarmayı fark eden 2 şahıs, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Şahısların üst aramasında çalıntı malzemeler ve işyeri açmak için kullandıkları aletler ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

30.07.2024 17:17
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Şanlıurfa'da bir iş yerinden hırsızlık yaparken jandarmayı görüp kaçan 2 şahıs, çaldıkları malzemeyle birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi kırsalında yaşandı. Devriye göre yapan jandarma ekipleri, kendilerini görüp kaçmaya başlayan iki şahsı fark etti. Kovalamaca sonucu yakalanan A.E. ve M.H.B. isimli şahısların yapılan üst aramasında çaldıkları malzemeler ile işyerini açmak için kullandığı aletler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Jandarma Tarafından Yakalanan Hırsızlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Jandarma Tarafından Yakalanan Hırsızlar - Son Dakika
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