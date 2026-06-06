Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 1,5 milyon TL değerinde kaçak sigara ve elektronik sigara ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonda, piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olduğu değerlendirilen 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ile bin 30 elektronik sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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