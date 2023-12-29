17:02 • •
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 NV 634 plakalı tıra, 63 SA 821 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı - Son Dakika