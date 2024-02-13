Şanlıurfa'da Kapısız ve Koltuksuz Otomobilde Yolculuk Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kapısız ve Koltuksuz Otomobilde Yolculuk Şaşkınlık Yarattı

Şanlıurfa\'da Kapısız ve Koltuksuz Otomobilde Yolculuk Şaşkınlık Yarattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir sürücü, kapıları ve şoför koltuğu olmayan otomobilde iskemlede oturarak tehlikeye aldırış etmeden yolculuk yaptı. Olay, Siverek ilçesi otogar kavşağında gerçekleşti ve görenleri hayretler içinde bıraktı.

13.02.2024 17:15
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kapıları ve şoför koltuğu olmayan otomobilde yolculuk hayretler içerisinde bıraktı. Kapısız yolculukta sürücü koltuk yerine iskemlede oturup hiçbir tehlikeye aldırış etmeden otomobili sürmeye devam etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi otogar kavşağında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir vatandaş arkasındaki yolcu ile kapısız ve koltuksuz otomobilde yolculuk yaptı. Koltuk yerine altına iskemle alarak kapısız otomobille yolculuk yapan sürücü, görenleri hayret içerisinde bıraktı.

Adeta hurdaya dönen araçta hiçbir güvenlik önlemi almadan ilerleyen kişi, kendisini görenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden yoluna devam etti. Yoğun trafik akışına aldırmadan bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü ve aracın arkasındaki yolcu bir süre sonra gözlerden kayboldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Kapısız ve Koltuksuz Otomobilde Yolculuk Şaşkınlık Yarattı - Son Dakika
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