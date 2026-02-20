Şanlıurfa\'da Kardeşler Demir Profilin Altında Kaldı

Şanlıurfa'da inşaat halindeki bir fabrikanın arazisinde oyun oynarken üzerlerine demir profil düşen 11 ve 2 yaşlarındaki yabancı uyruklu 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yaşandı. İddiaya göre, inşaat halindeki bir fabrikanın arazisinde 11 yaşındaki Gazale Şeriy ve 2 yaşındaki kardeşi Ahmed Şeriy oyun oynadıkları sırada devrilen demir profilin altında kaldı. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA