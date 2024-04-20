Şanlıurfa'da kaybolan anne ve kızı bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaybolan anne ve kızı bulundu

Şanlıurfa\'da kaybolan anne ve kızı bulundu

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde psikiyatri hastası olan Güler Durmaz ve 10 yaşındaki kızı, bir akrabaları tarafından bulundu. Baba Mehmet Durmaz'ın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Durmaz, eşini ve kızını alarak evine döndü.

20.04.2024 19:04
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Şanlıurfa'da dün evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan anne ve kızı bulundu.

Eyyübiye ilçesinin Mance Mahallesinde yaşayan psikiyatri hastası Güler Durmaz (32), dün 10 yaşındaki kızı ile evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Eşinin ağır psikiyatri ilaçları kullandığını ve sağlıklı düşünemediği için can güvenliğinden endişe ettiğini belirten baba Mehmet Durmaz, karakola giderek polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, anne ve kızının bulunması için çalışma başlattı.

Eyyübiye ilçesinin Akabe Mahallesindeki bir cami avlusunda oturan anne ve kızı, bir akrabaları tarafından fark edildi. Baba Mehmet Durmaz, haber verilmesi üzerine eşi ve kızının yanına gitti. Durmaz, eşini ve kızını alarak evine döndü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da kaybolan anne ve kızı bulundu - Son Dakika

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