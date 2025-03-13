Şanlıurfa'da Kırmızı Bültenle Aranan Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'da Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan M.A.'yı (32) düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan terörist, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ŞANLIURFA