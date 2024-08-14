Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara Mercedes çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara Mercedes çarptı: 3 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Siverek-Diyarbakır karayolu bir süre ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

14.08.2024 15:46
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Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara Mercedes çarptı: 3 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı, Şirinler Işıkları'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M. E. A.'nın yönetimindeki 21 ABV 991 plakalı Mercedes marka tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil hurdaya döndü ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Siverek- Diyarbakır karayolu bir süre ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara Mercedes çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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