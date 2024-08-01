Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Parka Dalması Sonucu 5 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Parka Dalması Sonucu 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa\'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Parka Dalması Sonucu 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kazada 5 çocuk hayatını kaybederken, 3 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.08.2024 23:06
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Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin parka giden kalabalığın arasına dalması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 GB 7089 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak parka gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kalabalığa çarptıktan sonra park halindeki 2 otomobile de çarpan otomobil, yolun ortasında durdu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, 2 çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olan 4'ü çocuk 6 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3 çocuk daha hayatını kaybetti. Ölü sayısının 5'e yükseldiği kazada tedavilerine devam edilen 2 yetişkin ile 1 çocuğun sağlık durumlarının ise ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Kontrolden Çıkan Otomobilin Parka Dalması Sonucu 5 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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