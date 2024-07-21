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Şanlıurfa'da korkunç olay: Akrabasını öldüren katil cinayet bıçağıyla video çekip paylaştı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde akaryakıt istasyonunda çalışan akrabasını öldüren genç, kanlı cinayet bıçağıyla video çekerek paylaştı. Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Urfa Kapısı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz yıl iki çocuğun kavgası nedeniyle akraba iki aile arasında husumet başladı. Aile fertlerinden S.K. husumetlisi Abdullah Kabakulak'ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna gitti. Burada husumetlisi Abdullah Kabakulak'ı bıçaklayan S.K. daha sonra kaçarak uzaklaştı. Kabakulak, aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kanlı cinayet bıçağıyla video çekip paylaştı

S.K., akrabası Abdullah Kabakulak'ı bıçakladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. İlçe merkezinde elinde kanlı cinayet bıçağıyla gezen katil zanlısı S.K. tehditler savurduğu anları videoya çekti. S.K. kayda aldığı videoda, "İntikamımı aldım. Elimdeki kanı görün. Babanızı öldürdüm, sizi de öldüreceğim" dedi.

Kan donduran olay sonrası harekete geçen polis, katil zanlısını yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.