Şanlıurfa\'da LPG İstasyonuna Ceza

Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonunda LPG pompalarından mutfak ve piknik tüplerine dolum yapıldığı tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) denetimleri kapsamında Eyyübiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda kontrol gerçekleştirildi. Denetimde, istasyona ait LPG pompalarından özel bir aparat kullanılarak mutfak ve piknik tüplerine dolum yapıldığı belirlendi.
İşletmeye idari para cezası uygulanırken, 1 tüp dolum aparatına el konuldu. - ŞANLIURFA
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