Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'da sabaha karşı saat 04.00 sıralarında damda makine ile salça yapan anne ile 15 yaşındaki kızı elektrik akımına kapılarak can verdi.

23.07.2024 11:11  Güncelleme: 11:54
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Şanlıurfa'da makine ile damda salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ile kızı hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Akçalı kırsal Mahallesinde yaşandı. Damda makine ile salça yapan 50 yaşındaki Zehra Elesli ile 15 yaşındaki kızı Hatun Elesli elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan anne ve kız yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızı doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anne ve kızın cesetleri, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Morga giden yakınları olayın nasıl olduğunu görmediklerini belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Akçakale, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Makine ile salça yaparken elektrik akımına kapılan anne ve kızı hayatını kaybetti - Son Dakika

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