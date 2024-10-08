Şanlıurfa\'da Market Denetimleri: 2100 Ürün İmha Edildi

3.Sayfa

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 2 bin 100 adet gıda ürününe el konularak imha edildi.

Şanlıurfa'da öğrencilerin sağlığı için denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, okul çevresindeki marketlere yönelik denetimde bulundu. Geleceğin teminatı olan gençlerin sağlığına önem veren zabıta ekipleri, hijyen kuralları başta olmak üzere marketlerde satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Satışı yasak olan ürünlerin bulunup bulunmadığını da kontrol eden ekipler, 63 kalemde 2 bin 100 adet son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit etti. Son tüketim tarihi geçen ürünlere imha edilmek üzere el koyan ekipler, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak bu ürünleri raflarda bulunduran işletmelere yönelik ise tutanak hazırladı.

Denetim esnasında işletmecilere uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, denetimlerin periyodik olarak devam edeceğini ve kurallara riayet edilmesi gerektiğini hatırlattı. - ŞANLIURFA