 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda 6 şüpheli yakalandı, 10 araca para cezası kesildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda 6 şüpheli yakalandı, 10 araca para cezası kesildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri uygulamalarda 6 şüpheli yakaladı ve 10 araca toplamda 138 bin 845 TL para cezası kesti. Uygulamada bin 135 kişi kimlik kontrolünden geçirildi ve 364 araç arandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda 6 şüpheli yakalandı, 10 araca para cezası kesildi
05.01.2024 - 17:40,  Güncelleme: 17:41
Abone Ol

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan 6 şüpheli yakalandı. 10 araca ise 138 bin 845 TL para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, okul çevrelerinde güvenliği sağlamak amacıyla şok uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada, şüpheli bin 135 kişi, kimlik kontrolünden geçirildi, 364 araç durdurularak arandı. Yapılan kimlik taramalarında, 6 aranan şüpheli yakalandı, 10 araca ise 138 bin 845 TL para cezası kesildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Güvenlik, Yakalama, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda 6 şüpheli yakalandı, 10 araca para cezası kesildi - Son Dakika


17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34
Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09
İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış

Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14 Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09 İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 19:03:25. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da okul çevrelerinde yapılan uygulamalarda 6 şüpheli yakalandı, 10 araca para cezası kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement