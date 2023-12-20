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Şanlıurfa'da pamuk yüklü kamyonda yangın çıktı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da pamuk yüklü kamyonda yangın çıktı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde seyir halindeki pamuk yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, pamuk balyalarının bir kısmı zarar gördü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa\'da pamuk yüklü kamyonda yangın çıktı
20.12.2023 - 17:10,
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Şanlıurfa'da seyir halindeki pamuk yüklü kamyonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen pamuk yüklü kamyonun dorsesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, kamyonu park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaralananın olmadığı olayda, pamuk balyalarının bir kısmı yandı.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da pamuk yüklü kamyonda yangın çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da pamuk yüklü kamyonda yangın çıktı - Son Dakika
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