İran, Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı alan ilan edecek ve Umman'la anlaşmayı imzalayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran, Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı alan ilan edecek ve Umman'la anlaşmayı imzalayacak

İran, Hürmüz Boğazı\'nda kısıtlı alan ilan edecek ve Umman\'la anlaşmayı imzalayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı bir alan ilan edeceklerini ve Umman ile bu bölgede yeni bir koridor için anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rızai, izinsiz giren gemilerin kara listeye alınacağını ve önlemlerin füze saldırılarından daha etkili olacağını belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridoruyla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu.

Rızai, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin yeni bir karar alacaklarını ve Umman ile Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridorla ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını söyleyen Rızai, "Yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz." dedi.

Rızai, söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyleyerek, ilan edilecek yeni alana "izinsiz" giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu.

Ülkesinin Hürmüz Boğazı'nda uyguladığı önlemleri sıkılaştıracağını dile getiren Rızai, İran'ın uygulayacağı sıkı önlemlerin, füze saldırılarından daha fazla etki yaratacağını belirterek, "Hürmüz Boğazı'nın açık kalması taahhüdünü ABD'lilerin saldırı ve sabotaj düzenlememesi halinde veririz." dedi.

İran'ın ABD savaş gemilerine yönelik saldırıları hakkında da konuşan Rızai, "48 saat önce ilk kez gemisavar füzemizi ABD savaş gemisi üzerinde test ettik." diye konuştu.

Rızai, İran ile ABD arasında arabulucu rolü üstlenen ülkelerin, iki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanması noktasında etkisiz olduğunu öne sürdü.

Ülkesinin halihazırda petrol sattığını dile getiren Rızai, satılan petrolün parasının da tahsil edildiğini sözlerine ekledi.???????

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran, Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı alan ilan edecek ve Umman'la anlaşmayı imzalayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor 14 yıllık engel kalktı Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı
Gram gram altın topluyor İşte en verimli iki ilçe Gram gram altın topluyor! İşte en verimli iki ilçe
CHP ve Yeni Partili isimler birbirine girdi Ortalığı karıştıracak iddialar CHP ve Yeni Partili isimler birbirine girdi! Ortalığı karıştıracak iddialar

22:56
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:47
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
Almanya’da siyasi deprem: Aşırı sağcı AfD oyların yüzde 44’ünü alarak rekor kırdı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 00:02:24. #7.13#
SON DAKİKA: İran, Hürmüz Boğazı'nda kısıtlı alan ilan edecek ve Umman'la anlaşmayı imzalayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement