Şanlıurfa'da PKK/YPG Üyesi Kadın Terörist Teslim Oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK/YPG Üyesi Kadın Terörist Teslim Oldu

Şanlıurfa'da, PKK/YPG üyesi kadın terörist, jandarmanın ikna çalışmalarıyla teslim oldu.

09.01.2025 14:46
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Şanlıurfa'da kadın terörist teslim oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ YPG üyesi kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu bölgelerde çözülmeler sürüyor. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmada, 10 yıl önce terör örgütü tarafından kaçırılarak Irak'ın kuzeyine götürülen, Gara, Hakurk, Haftanin ve Sincar'da uzun yıllar faaliyet gösteren, son yıllarda Suriye'de ağır silah ve el yapımı patlayıcı eğitimi aldığı belirlenen kadın terörist, teslim olması için ikna edildi. Terör örgütünden kaçan kadın terörist, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde teslim olan terörist sayısı 5 oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da PKK/YPG Üyesi Kadın Terörist Teslim Oldu - Son Dakika

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