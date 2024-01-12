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Şanlıurfa'da Prizde Bırakılan Silikon Tabancası Nedeniyle Çıkan Yangında Ev Küle Döndü, Çocuk Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Prizde Bırakılan Silikon Tabancası Nedeniyle Çıkan Yangında Ev Küle Döndü, Çocuk Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir apartmanda prizde bırakılan silikon tabancası nedeniyle çıkan yangında ev tamamen yanarak küle döndü. Yangın sırasında içerde mahsur kalan bir çocuk vücudunda yanıklar oluştuğu için hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da Prizde Bırakılan Silikon Tabancası Nedeniyle Çıkan Yangında Ev Küle Döndü, Çocuk Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı
12.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:47
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Şanlıurfa'da prizde bırakılan silikon tabancası nedeniyle çıkan yangında ev küle dönerken vücudunda yanıklar oluşan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Tekel Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre prizde bırakılan silikon tabancası nedeniyle 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki bir evde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında küçük bir çocuk içerde mahsur kaldı. Vatandaşlar ile ekiplerin ortak çalışması sonucu çıkartılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenilen çocuk tedavi altına alındı.

Yangın ekiplerin müdahalesi sorası söndürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Prizde Bırakılan Silikon Tabancası Nedeniyle Çıkan Yangında Ev Küle Döndü, Çocuk Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Prizde Bırakılan Silikon Tabancası Nedeniyle Çıkan Yangında Ev Küle Döndü, Çocuk Yanıklarla Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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