Şanlıurfa\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Suruç ve Siverek ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda uzun namlulu silah ve av tüfekleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde, "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele" çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Suruç ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlıkları ile KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen şüphelilere yönelik belirlenen adreslerde arama yapıldı.

Operasyonda;1 adet ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 12 adet kartuş ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında operasyonel faaliyetlere azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ŞANLIURFA