Şanlıurfa'da Sahte Çürük Raporu Operasyonu

Şanlıurfa'da askere gitmemek için sahte çürük raporu alan ve para karşılığı raporu düzenleyenlere yönelik Şanlıurfa merkezli Gaziantep ve Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, aralarında şebeke üyeleri ve sağlık çalışanlarının da olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, askere gitmemek için para karşılığı sahte rapor düzenleyen ve alanlara yönelik Şanlıurfa merkezli Gaziantep ve Bursa'da operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında şebeke üyeleri ve sağlık çalışanlarının da olduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA