Şanlıurfa'da saman yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da saman yüklü tır alev alev yandı

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Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tırın dorse bölümünde çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı, ancak dorsedeki samanlar küle döndü.

22.06.2024 15:02
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Şanlıurfa'da saman yüklü tır alev alev yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da seyir halindeki saman yüklü tır alev alev yandı. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa- Akçakale karayolu Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen saman yüklü tırın dorse bölümünde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek yardım istedi. Bu sırada yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bir anda bütün dorseyi sardı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar iş makinesi ve küreklerle yangını söndüremeyince itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla kontrol altına alınırken, dorsedeki samanlar küle döndü.

Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa\'da saman yüklü tır alev alev yandı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da saman yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da saman yüklü tır alev alev yandı - Son Dakika
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