Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 ruhsatsız tabanca ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah bulundurduğu belirlenen şüphelilere yönelik 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca şarjörü ve 216 mermi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA
