Şanlıurfa\'da Silah Operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda silah, fişek ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, JASAT ve Bozova İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise 1 adet uzun namlulu piyade tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet piyade tüfeği şarjörü, 8 adet tabanca şarjörü, 823 adet farklı çaplarda fişek ve mermi ele geçirildi. - ŞANLIURFA