Şanlıurfa'da Silah Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Silah Operasyonu: 3 Gözaltı

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Jandarma, ruhsatsız silahlara yönelik operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı.

04.10.2024 12:57
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştiren operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Yasa Dışı ve Ruhsatsız Silahlanmayla Mücadele Kapsamında" Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken yapılan aramalarda 7 adet uzun namlulu silah, 3 adet tabanca, 21 adet şarjör, bin 196 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa\'da Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Silah Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika

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