Şanlıurfa'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Çuvallara Gizlenmiş Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Çuvallara Gizlenmiş Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, çuvallara gizlenmiş çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik bir ihbarı değerlendirerek operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, 18 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca şarjörü, 28 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

05.07.2024 16:41
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretine yönelik bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çuvallara gizlenmiş çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Viranşehir ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına ilişkin bir ihbarı değerlendirdi. Narkotik şube müdürlüğü ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli M.İ ve S.İ. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada, çuvallara gizlenmiş vaziyette, 18 adet ruhsatsız tabanca, 19 adet tabanca şarjörü, 28 adet tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.İ ve S.İ. adli makamlara sevk edilmek üzere jandarma karakolunu götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Çuvallara Gizlenmiş Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: Çuvallara Gizlenmiş Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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