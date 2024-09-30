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İşadamı, 15 yaşındaki kızı ile ilişkisi olan kişiyi sokakta tabanca ile kovaladı

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Siverek ilçesi Şirinkuyu Mahallesi'nde 2 kişi arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, tabancayla A.İ.'yi yaraladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı A.İ. çevredeki vatandaşlar tarafından otomobille Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı.