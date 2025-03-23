Şanlıurfa'da Sokak Köpeği Saldırıları - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sokak Köpeği Saldırıları

Birecik ve Eyyübiye'de iki kişi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, tedavi edildiler.

23.03.2025 16:44
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Şanlıurfa Valiliği Birecik ve Eyyübiye ilçesinde artarda iki günde 2 kişinin sokak köpeklerinin saldırısına uğradığını duyurdu.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde artarda iki günde 2 vatandaş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Şanlıurfa Valiliği yaptığı açıklamada saldırıya uğrayan vatandaşların tedavi altına alındığını belirtti. Valiliğin açıklamasında, "22.03.2025 tarihinde Birecik İlçesi Akarçay Mahallesinde bir vatandaşımız, 23.03.2025 tarihinde de Eyyübiye İlçesi Mutlukaya Mahallesinde bir vatandaşımız sahipsiz köpekler tarafından ısırılmıştır. Yaralanan vatandaşlarımızın tedavileri ve aşılama işlemleri gerçekleştirilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Her iki olayla ilgili adli soruşturmanın yanı sıra ayrıca valiliğimiz tarafından idari inceleme ve araştırma başlatılmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Sokak Köpeği Saldırıları - Son Dakika

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