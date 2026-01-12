Şanlıurfa\'da 1 buçuk milyon TL\'lik tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde gıda ürünü raflardan toplatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde başta zincir marketler olmak üzere tüm market ve gıda satış noktalarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı açısından risk oluşturan yaklaşık 1 buçuk milyon TL değerinde ürün tespit edilerek raflardan toplatıldı. Zabıta ekiplerinin çalışması sonucu ele geçirilen ürünler arasında et ve tavuk ürünleri, cips, meşrubat, bisküvi çeşitleri, süt ve süt ürünleri, peynirler, bebek bisküvileri başta olmak üzere çok sayıda gıda maddesi yer aldı. Toplatılan ürünlerin bir bölümü, mevzuat çerçevesinde imha edilirken; tüketimi insan sağlığına uygun olmayan ancak hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek durumda olan ürünler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne teslim edildi. Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarında bulundurduğu tespit edilen işletmelere ise yasal mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerin artarak devam edeceğini vurgularken vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulundu. Alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ise zabıta ekiplerine bildirim yapılması istendi. - ŞANLIURFA