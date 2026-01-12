Şanlıurfa'da 1 buçuk milyon TL'lik tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Şanlıurfa'da 1 buçuk milyon TL'lik tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi

Şanlıurfa\'da 1 buçuk milyon TL\'lik tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi
12.01.2026 14:17  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde gıda ürününü raflardan topladı. Denetimler, halk sağlığını korumayı hedefliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde gıda ürünü raflardan toplatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda il genelinde başta zincir marketler olmak üzere tüm market ve gıda satış noktalarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi insan sağlığı açısından risk oluşturan yaklaşık 1 buçuk milyon TL değerinde ürün tespit edilerek raflardan toplatıldı. Zabıta ekiplerinin çalışması sonucu ele geçirilen ürünler arasında et ve tavuk ürünleri, cips, meşrubat, bisküvi çeşitleri, süt ve süt ürünleri, peynirler, bebek bisküvileri başta olmak üzere çok sayıda gıda maddesi yer aldı. Toplatılan ürünlerin bir bölümü, mevzuat çerçevesinde imha edilirken; tüketimi insan sağlığına uygun olmayan ancak hayvan beslenmesinde değerlendirilebilecek durumda olan ürünler ise Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mama ve Kompost Gübre Üretim Merkezi'ne teslim edildi. Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünleri raflarında bulundurduğu tespit edilen işletmelere ise yasal mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, denetimlerin artarak devam edeceğini vurgularken vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulundu. Alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde ise zabıta ekiplerine bildirim yapılması istendi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı, Yerel Haberler, Şanlıurfa, Belediye, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Şanlıurfa'da 1 buçuk milyon TL'lik tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:22:24. #7.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 1 buçuk milyon TL'lik tarihi geçmiş ürünler ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.