Şanlıurfa'da Sosyal Medya Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sosyal Medya Kavgası: 2 Yaralı

Şanlıurfa\'da Sosyal Medya Kavgası: 2 Yaralı
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Şanlıurfa'da sosyal medya tartışması kavgaya dönüştü; 2 kişi silahla yaralandı, soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da sosyal medyada başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu biri seken mermi nedeniyle olmak üzere silahla vurulan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Aşağı Kuyucak kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Halil Y. ile akrabası Faruk Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle sosyal medya üzerinden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Y.,, aynı kırsal mahallede yaşayan Halil Y.'nin babası Sabri Y.'nin evine gitti.

Seken mermi tarlada çalışan gence isabet etti

Burada yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Faruk Y., silahla Sabri Y.'ye (60) ateş açarak yaraladı. Kavga esnasında seken mermilerden biri ise tarlada çalışan Mehmet Y.'ye (29) isabet etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kırsal mahalleye giden jandarma ekipleri, Faruk Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Sosyal Medya Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika

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