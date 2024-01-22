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Şanlıurfa'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 'Hemedo' adlı suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada, 3 tüfek, 3 tabanca, tabancalara ait mermiler, hassas terazi, bıçak ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa\'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
22.01.2024 - 13:12,
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, suç örgütüne yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "Hemedo" adlı suç örgütünün çökertilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar sonrası belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 10 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramada, 3 tüfek, 3 tabanca, tabancalara ait mermiler, hassas terazi, bıçak ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika


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