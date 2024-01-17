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Şanlıurfa'da Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı

Şanlıurfa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütüne mensup 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise sentetik uyuşturucu, esrar, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı
17.01.2024 - 10:36,  Güncelleme: 10:37
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Şanlıurfa'da suç örgütüne yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinin yanı sıra Ceylanpınar ve Suruç ilçelerinde belirlenen 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 462 gram sentetik uyuşturucu, 54 gram esrar, 4 pompalı tüfek, 1 tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Suç Örgütüne Operasyon: 12 Gözaltı - Son Dakika
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