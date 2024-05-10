Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa\'da sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğun kurtarılma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Çocuğun suyun içerisinden geçen plastik boruya tutunan iki kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

10.05.2024 19:05
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuğun kurtarılma anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Zeki kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, sulama kanalının yakınlarından geçen ailenin Yasin isimli küçük yaştaki çocuğu, sulama kanalına düştü. Suyun yüzeyinde sürüklenen çocuğun yüzmeye çalıştığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çocuğun düştüğünü görevler kurtarma için suya atladı. Bir süre suda yüzen vatandaşlar, çocuğu yakalamayı başardı. Suyun içerisinden geçen plastik bir boruya tutunan iki kişi, çocuğu çıkartmayı başardı. Çocuğun canlı olarak kurtarılmasının ardından bazı vatandaşlar tekbir getirdi. Olay yerinden götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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