Şanlıurfa\'da Sulama Kanalında Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Anaz Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama kanalına giren Ömer Demir (18) bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK), AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA